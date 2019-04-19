Hava DurumuManşet

Havalar daha da soğuyacak..

19 Nisan 2019

Hava hafta sonu sağanak yağmurlu, pazar günü ise dağlık kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak. 

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hafta sonu soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava sıcaklığı Pazar günü 13 -16 derece olacak.
Havanın, yarın parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar günü parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu, dağlık kesimlerde karla karışık yağmurlu olması öngörülüyor. Hafta içi ise parçalı ve az bulutlu, açık az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde önceleri 17 – 20 derece, Pazar günü 13 -16 derece ve daha sonra 21 – 24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazar günü fırtınamsı esecek.

Etiketler


İlgili Makaleler

Karpaz Gate Marina Mühürlendi

19 Nisan 2019
polis

43 Yaşındaki Gazi Hizmetçi kurtarılamadı

19 Nisan 2019
hüseyin havalar

Havalar’ın tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı

19 Nisan 2019

Lokmacı’da geçiş çilesi

19 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı