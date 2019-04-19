Kıbrıs

Olumsuz hava koşulları nedeni ile turizm şölenleri ertelendi

19 Nisan 2019

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Turizm Haftası dolayısıyla hafta sonu düzenleyeceği turizm şölenlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle gelecek hafta sonuna ertelediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, turizm sezonunun açılışı olarak kabul edilen turizm haftasında, yarın Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda,  21 Nisan Pazar günü ise Girne Antik Liman’da düzenlenecek olan turizm şölenlerinin Meteoroloji Dairesi’nden alınan görüş ışığında ertelendiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında iki şölenin 27 ve 28 Nisan tarihlerinde yapılmasına karar verildiği belirtilerek, “Şölenler için hazırlık yapan tüm paydaşlarımızdan ve halkımızdan özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

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