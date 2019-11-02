SUSTURMAK-YOK ETMEK İSTEYENLERE İNAT

Radyo Havadis’in sorumlusu ve Kulis programının sunucusu Melek Arabacıoğlu organize etti ve Sevgili Sami ile Sevgili Cenk’le bir araya geldik.

Bir canlı yayında ilk kez buluşmuş olduk.

Cenk ile Kıbrıs FM’den kalma canlı yayınlarımız olmuştur. İkimiz de düşündük ve net bir şekilde hatırlayamadık. Üzerinden 15 yılı aşkın süre geçti, hatırlamakta zorlanmamız doğaldır galiba.

Cenk Kıbrıs’tan ayrıldıktan sonra Yenidüzen’e geçti. Bir süre Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı, son dönemde de Genel Yayın Yönetmenliği yapıyor.

Yenidüzen gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yapmış kıdemli bir abisi olarak belirtmeliyim ki Cenk Yenizdüzen’i iyi bir noktaya taşıdı.

Hem kendini hem Yenidüzen’i geliştirdi. (Kişisel gelişimine yaptığım katkıları hep gururla anmaktayım.)

Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ile çok kısa süreler birlikte çalışmışlığımız vardır.

Ben Yenidüzen’e Yazı İşleri Müdürü olduktan sonra izne ayrılmış ve askerlik için hazırlık yapmaya başlamıştı.

Geçen gün konuşurken fark ettim ki Sami’nin sorumlu olduğu SİM TV’de bir tek programa bile katılmamışım.

Bu da enteresan bir durumdur.

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Neyse, yaptığımız canlı yayın epeyce ilgi çekti.

250’yi aşkın kişi canlı yayındaydı, onlarca soru soruldu, izlenme sayısı 15 binleri aştı.

Bu sosyal medyadaki lügatte pek hakim değilim, uzman arkadaşların söylemesine göre tüm bu rakamlar organikmiş, yani parayı bastırıp da satın alınmayan türdenmiş.

Meğerse kendilerini “Facebook alimi” olarak lanse eden bazıları bolca paralar harcıyor, Mark Zuckerberg’i zengin ediyorlarmış.

Sami ve Cenk ile yaptığımız canlı yayının haberini gazetede de yayınladık.

Gazete okuyucularından oldukça pozitif eleştiriler aldım.

Ve anladım ki kağıda basılı gazete yani geleneksel medya ile dijital medya artık bir bütün oldu.

Üretim açısından birbirlerini tamamlıyorlar-bütünlüyorlar ve aynı anda on binlerce kişiye ulaşıyorlar.

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Cuma günü, yani dün, benzer tespitleri Havadis Web TV’de ve Radyo Havadis’te canlı olarak yayınlanan Cenk Diler ile Melek Arabacıoğlu’nun sunduğu “Uyanmayan Kalmasın” programında da gördüm.

Gazeteler temelli bir program hazırlıyorlar ve Cenk Diler güncel olayları yorumluyor.

Cuma günü 500’ü aşkın canlı ve 16 binin üzerinde izleme oranlarını yakaladılar. (Organik)

Ve bir süredir de sürekli artan trendleri var.

Gazeteler temelli olması ve özellikle Havadis gazetesi baz alınması, hala en etkili haber üretiminin gazetelerde yapıldığını gösteriyor.

10 binleri aşan geniş izleyici kitlelerine ulaşma ise sosyal medya sayesinde oluyor.

Kat ettikleri yol farklılaşsa da haberler-görüşler yine halka ulaşıyor.

Medya da kendini bütünleyerek yoluna devam ediyor.

Susturmak-yok etmek isteyenlere inat…