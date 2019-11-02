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Bisiklette önemli temsiliyet

2 Kasım 2019

KKTC Bisiklet Sevenler Derneği, Türkiye’nin önemli sportif kuruluşları arasında yer alan Bisikletliler Derneği’nin davetlisi olarak İstanbul’dan Ankara’ya gerçekleştirilecek “Ata’mızın Yolundayız” organizasyonuna katılıyor.

7 Kasım’da İstanbul Ataşehir’de başlayacak olan ve sırası ile Sakarya, Bolu istikametinden ilerlenerek Ankara’ya gidilecek organizasyon Anıtkabir’de son bulacak.

Bu önemli organizasyona KKTB Bisiklet Sevenler Derneği’nden başkan Hüseyin Akcan, Asbaşkan Ecvet Orhon yanında Kandemir Berova, Şerife Akcan ve Necat Demirkent katılıyor.

 



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