Lavrov: Rus-Türk mutabakatı Suriye’de akan kanı durdurdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’yle yaptıkları Suriye’nin kuzeyine ilişkin mutabakatın ciddi boyutlara ulaşan akan kanı durdurduğunu ve Türkiye ile Kürt güçler arasındaki sorunun güven inşa edici önlemler çerçevesine taşındığını söyledi.

Rossiya 24 televizyonundaki ‘Mejdunarodnoye Obozreniye’ programına konuk olan Lavrov, 22 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi.

Lavrov, “Genel duruma bakacak olursak, Soçi’de yapılan mutabakatla ciddi boyutlara ulaşan akan kanı durdurduk ve Türkiye ile Kürt güçler arasındaki sorunun güven inşa edici önlemler çerçevesine taşıdık” dedi.

‘Kürt güçlerin geri çekilmesi sağlandı’

Mutabakat uyarınca, Türk ordusunun ABD’yle müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından girdiği Suriye’deki toprakların batısında ve doğusunda iki büyük bölge kurduklarını anlatan Lavrov, “Türk ordusunun ilerleyişi, Putin ve Erdoğan arasındaki mutabakat sonucunda durdu. Türkiye-Suriye sınırının geri kalan bölümlerinde Kürt güçlerin çekilmesi sağlandı. Bu bölgelerin büyük bölümüne Suriye sınır muhafızları ve Rus askeri polisi girdi” ifadelerini kullandı.

‘Mutabakat uygulanırken çözüm bekleyen birçok sorun var’

Lavrov, mutabakatın uygulanması sırasında çözüm bulunması gereken çok sayıda sorun bulunduğuna dikkat çekerek, “Ancak Rus askeri polisi, Suriye sınır muhafızlarıyla çalışmaya başladı. Yerel halkla konuşuyorlar. Operasyonlara katılmak üzere takviye birlikler gönderildi. Halk, onları çok iyi bir şekilde karşıladı” diye ekledi.

‘Kürtlerin dilsel ve kültürel hakları temin edilmeli’

Rusya Dışişleri Bakanı, Kürtlerin ve diğer azınlıkların dilsel ve kültürel haklarının Suriye’nin toprak bütünlüğü gözetilerek temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle, Türkiye, Suriye, Irak ve İran gibi Kürt nüfusun yaşadığı her ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne odaklanan mutabakat arayışı içinde olmalıyız. İkincisi de, diğer etnik, mezhepsel azınlıkların yanı sıra Kürtlerin dilsel, kültürel ve diğer hakları temin edilmeli.”