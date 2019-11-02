Savcılık 19 dosya hazırlayacak

Sahte evrakla mülk devri nedeniyle tutuklu bulunan Mehmet Eminoğlu, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mimar Muammer Uğursöz, aleyhindeki dava dosyaları tamamlanamadı. Mahkeme, zanlıların tutukluluk süresini 8 gün uzattı

Evrim KAMALI

Girne’de geçtiğimiz temmuz ayında meydana gelen sahte evrakla mülk devri meselesi ile ilgili tutuklu bulunan iş adamı Mehmet Eminoğlu, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mimar Muammer Uğursöz dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Tutukluluk süreleri dolan üç sanık hakkında 8 gün daha süre alındı.

Savcılık, sanıklar hakkındaki dava dosyasının henüz tamamlanmadığını, 19 dosyanın tamamlanması için ek süre talep etti. Sanıkların avukatları ise dava dosyalarının en kısa zamanda hazırlanmasını talep etti. Yargıç Meltem Dündar, davayı 8 Kasım’a tehir etti.