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Birinciler belli oldu

2 Kasım 2019

29 Ekim Hyong/Karate müsabakaları yapıldı. 2 kategoride yapılan müsabakalarda kadınlar Hyong, erkekler Hyong ve Karate branşlarında birinciler ve dereceler belli oldu.

Müsabaka sonuçları

Kadınlar Hyong Sonuçları

1.Kategori:         1.Açelya Ergin                   2.Ela Kılıç                             3.Tuba Şener

2.Kategori:         1.Özlem Tomak                               2.Elena Pakhomova       3.Yeşim Güzel

3.Kategori:         1.Zeynep Keskin              2.Derin Erdem                  3.Nehir Seringöz

4.Kategori:         1.Asu Yasin                        2.Nevin Özmanevra       3.İrem Şibli

5.Kategori:         1.Özgün Yıldırım               2.Ayça Eda Kurşun          3.Hatice Alyanak

6.Kategori:         1.Azra Turan                      2.Masal Akarpınar           3.Doğa Çağlin

7.Kategori:         1.Ayşegül Kuday              2.Zeynep Kuday              3.İkbal Ruzimova

8.Kategori:         1.Peny Pey                        2.Elif Yüksel                       3.Gülcan Abdullah

 

Erkekler Hyong Sonuçları

1.Kategori:         1.Utku Sadulla                  2.Emirhan Edalı                3.Bartu Demirtaş

2.Kategori:         1.Şakir Yağızsoy                               2.Kamil Umut Demir      3.Mustafa Selim Uslu

3.Kategori:         1.Yaman Doruk Durmaz               2.Egemen Emre Uzun   3.Rahim İkramov

4.Kategori:         1.Arda Yılmaz                    2.Andrei Conoval            3.Mehmet Şahlı

5.Kategori:         1.Yunus Alaçam                               2.Arda Akın Altuntaş      3.Mehmet Ali Metinser

6.Kategori:         1.Kıvanç Çağlin                 2.Halil İbrahim Kurtoğlu                3.Ramadan Alaçam

7.Kategori:         1.Tuğra Tığ                         2.Semih Türkmen           3.Eren Alp Uzun

8.Kategori:         1.Yunus Emre Tomak     2.Kerim Karpuz                3.Amin Osman

9.Kategori:         1.Kemal Köstü                  2.Mertcan Aslantaş        3.Efe Güleç

10.Kategori:       1.Nikita Gordeev             2.Arda Aslan Öztürk       3.Batur Özler

11.Kategori:       1.Serdar Çakır                   2.Sezer Er                           3.Samuel Mawuye

12.Kategori:       1.Şakir Yağızsoy                               2.Mahmut Colayır           3.Taner Kara

 

Karate

1.Kategori:         1.Davut Jorayev               2.Nurana Jorayeva         3.Kandımbek Yusupov

2.Kategori:         1.Grigorii İakush              2.Mustafa Jumayev

3.Kategori:         1.Alexander Molodtsov               2.Nikita Yakush

 



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