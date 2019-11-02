Birinciler belli oldu

29 Ekim Hyong/Karate müsabakaları yapıldı. 2 kategoride yapılan müsabakalarda kadınlar Hyong, erkekler Hyong ve Karate branşlarında birinciler ve dereceler belli oldu.

Müsabaka sonuçları

Kadınlar Hyong Sonuçları

1.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Ela Kılıç 3.Tuba Şener

2.Kategori: 1.Özlem Tomak 2.Elena Pakhomova 3.Yeşim Güzel

3.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Derin Erdem 3.Nehir Seringöz

4.Kategori: 1.Asu Yasin 2.Nevin Özmanevra 3.İrem Şibli

5.Kategori: 1.Özgün Yıldırım 2.Ayça Eda Kurşun 3.Hatice Alyanak

6.Kategori: 1.Azra Turan 2.Masal Akarpınar 3.Doğa Çağlin

7.Kategori: 1.Ayşegül Kuday 2.Zeynep Kuday 3.İkbal Ruzimova

8.Kategori: 1.Peny Pey 2.Elif Yüksel 3.Gülcan Abdullah

Erkekler Hyong Sonuçları

1.Kategori: 1.Utku Sadulla 2.Emirhan Edalı 3.Bartu Demirtaş

2.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy 2.Kamil Umut Demir 3.Mustafa Selim Uslu

3.Kategori: 1.Yaman Doruk Durmaz 2.Egemen Emre Uzun 3.Rahim İkramov

4.Kategori: 1.Arda Yılmaz 2.Andrei Conoval 3.Mehmet Şahlı

5.Kategori: 1.Yunus Alaçam 2.Arda Akın Altuntaş 3.Mehmet Ali Metinser

6.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin 2.Halil İbrahim Kurtoğlu 3.Ramadan Alaçam

7.Kategori: 1.Tuğra Tığ 2.Semih Türkmen 3.Eren Alp Uzun

8.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak 2.Kerim Karpuz 3.Amin Osman

9.Kategori: 1.Kemal Köstü 2.Mertcan Aslantaş 3.Efe Güleç

10.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Arda Aslan Öztürk 3.Batur Özler

11.Kategori: 1.Serdar Çakır 2.Sezer Er 3.Samuel Mawuye

12.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy 2.Mahmut Colayır 3.Taner Kara

Karate

1.Kategori: 1.Davut Jorayev 2.Nurana Jorayeva 3.Kandımbek Yusupov

2.Kategori: 1.Grigorii İakush 2.Mustafa Jumayev

3.Kategori: 1.Alexander Molodtsov 2.Nikita Yakush