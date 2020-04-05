Kıbrıs

Suphi Çoşkun’dan iyi haber: “5 hastamız iyileşip köye döndü”

5 Nisan 2020

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun sosyal medya hesabı facebook’tan açıklamalarda bulundu. “Sevindirici haber aldım, sizinle paylaşmak istedim” diyen Coşkun, “Bizim ilk 7 kişiden pozitif çıkan vakalarımızdan 5 kişi negatife döndü. Şu an Dipkarpaz’a döndüler. Hastalıklarını atlattıklarını söylediler. Bir hafta da evlerinde kalacaklar. Kalan 2 arkadaşımızın da 3-4 gün içinde sağlıkların kavuşmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığına teşekkür ederek bir doktorun Dipkarpaz’da kalacağı müjdesi veren Coşkun, “Sadece bizimle değil, burada kalan Rum vatandaşlarla da ilgilenecek. Şikayetlerini dinleyecek. Kalkıp Lefkoşa’ya gitmeye gerek kalmayacak. Doktor yarın akşam geliyor. Salı Günü’nden itibaren göreve başlayacak. Sevinçliyiz. Bölgemiz, halkımız rahat olsun. Allahın izni ile bu belayı gerçekten yeneceğimize inanıyorum. Önümüzdeki en önemli 10 – 14 günü atlatırsak bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum… Evimizde kalalım, kurallara uyalım. Hep birlikte bu hastalığı yenelim” diyerek sözlerine son verdi.



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