KıbrısManşet

Posta ve araç kayıt AÇILMAYACAK

5 Nisan 2020
Kemal Bağzıbağlı
Kemal Bağzıbağlı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı Posta ve araç kayıt dairelerinin açılmayacağını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ile Posta Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa Merkez ve 6 ilçedeki şubeleri gerekli sağlık güvenlik önlemleri alınarak ve bulaş riski en alt seviyeye indirilerek sadece belirli alanlarda gecikmeleri gidermek amacı ile sınırlı hizmet verme planlaması yapılmıştı. Ancak uzmanlar gözleminde sürdürülen sağlık güvenlik tedbirleri yetişmediğinden 6 Nisan 2020 tarihinde kısıtlı hizmet vereceği duyurulan birimlerimiz hizmete açılmayacaktır. Gerekli önlemlerin tamamlanıp uzmanların onayı sonrası hizmet tarihi yeniden duyurulacaktır.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ile…

Kemal Bağzıbağlı paylaştı: 5 Nisan 2020 Pazar



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Kısmi sokağa çıkma yasağı bu gece yürürlüğe girecek

Kısmi sokağa çıkma yasağı bu gece yürürlüğe girecek

5 Nisan 2020
Photo of Sporcular çalışmaktan vazgeçmiyor

Sporcular çalışmaktan vazgeçmiyor

5 Nisan 2020
Photo of Ülke şiddetli fırtınanın etkisi altında

Ülke şiddetli fırtınanın etkisi altında

5 Nisan 2020
Photo of Ultra Crows yardım dağıtıyor

Ultra Crows yardım dağıtıyor

5 Nisan 2020
Photo of Bahadır Ayhan’ın hedefi Eylül

Bahadır Ayhan’ın hedefi Eylül

5 Nisan 2020
Photo of Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 23 kişi tutuklandı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 23 kişi tutuklandı

5 Nisan 2020
Photo of 3 yeni pozitif vaka

3 yeni pozitif vaka

5 Nisan 2020
Photo of Cezaevinde uyuşturucu madde bulunmasıyla ilgili iki tutuklu

Cezaevinde uyuşturucu madde bulunmasıyla ilgili iki tutuklu

5 Nisan 2020
Photo of Güngördü:Girne için önemli bir karar oldu

Güngördü:Girne için önemli bir karar oldu

5 Nisan 2020
Photo of Mete Hatay: Ey Ersin, Kudret diye sizin kapınızı çalsınlar

Mete Hatay: Ey Ersin, Kudret diye sizin kapınızı çalsınlar

5 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı