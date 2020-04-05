EkonomiKıbrıs

Posta ve Araç Kayıt yarın açılıyor

5 Nisan 2020

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi websitesinden yaptığı açıklamada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ile Ruhsatlandırma Şubesi yarından itibaren hizmet vermeye başlıyor.

Paylaşımın ayrıntıları:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, yarından itibaren hizmet vermeye başlayacaktır.

Araç seyrüsefer ödemeleri internet üzerinden (online) yapılabilmektedir. Online işlem yapamayan vatandaşlar için ise Lefkoşa merkez ve ilçelerdeki şubeler yarından itibaren açık olacaktır. Ödemelerini online yapabilen vatandaşların şubelere gitmemesi rica olunur.

Buna ek olarak Posta Dairesi Müdürlüğü’nün, Lefkoşa Merkez ve 6 ilçedeki şubeleri de yarından itibaren hizmet vermeye başlayacaktır.

Şubelerden sadece havale alımı ve gönderimi ile damga pulu satışı yapılabilecek, posta gönderimi veya alımı yapılamayacaktır.



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