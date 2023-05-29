Sunat Atun önerdi, Nazım Çavuşoğlu reddetti

UBP Milletvekili Sunat Atun aynı madde için özel ders öğretmeni konusunda bir değişiklik önerdi. Sunat Atun İlkokullarda Din dersini (resim, müzik) özel ders öğretmeni vermeli değişiklik önerisini kürsüden okudu. Çavuşoğlu, görüşme yapmadan değişiklikleri kabul etmesinin mümkün olmadığı görüşünü yineledi.

Yerinden söz alan Barçın, Atun’un önerisinin ilkokullarda din dersini imamların vermesi yönünde olduğunu belirterek, buna karşı olduklarını vurguladı.

Atun da yerinden verdiği yanıtta, bu önerinin bakanlık açısından hazırlık gerektirmediğini ve imamların sınıf öğretmeni olmasını öngörmediğini söyledi. Sunat Atun’un önerisi daha sonra oylandı ve oyçokluğuyla reddedildi. Tasarı madde madde görüşülürken yeniden söz alan Sunat Atun, bir öneri daha yaptı ancak bu öneri de oy çokluğuyla reddedildi.

Yürürlükten kaldırma maddesinde söz alan bu maddede daha önce 2030 olarak belirlenmiş tarihi 1 Temmuz 2028 olarak değiştirmeyi önerdi. Bu düzenlemenin 36 ay geçici öğretmenlik yapıp kadro sınavına girme hakkı elde edenler için olduğunu kaydeden Çavuşoğlu KTÖS’ün bu konuyu yıllardır gündeme getirdiğini belirtti. Çavuşoğlu konuyu, bugünkü Meclis konuşmaları sonucu hükümet olarak yeniden değerlendirdiklerini ve samimiyetlerini göstermek için bunu 1 Temmuz 2028 olarak Genel Kurul’a sunduklarını belirtti. Öneri oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.