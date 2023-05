Alevkayası’na en hızlı Loucas tırmandı

2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı geçen gün Karaağaç-Alevkayası yolunda hazırlanan özel etapta gerçekleştirildi. Saat 10.00 da start alan yarış 13.00 da ödül töreni ile son buldu. Uzun zaman sonra yenilenen Alevkayası yolunda yapılan yarışta 22 ekip yarışırken izleyenlerin ilgisi oldukça fazlaydı.

Avenue Dereboyu, Eurol,Near East Bank, Limon,Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts katkıları ile gerçekleşen 2. Tırmanma Yarışında oldukça çekişme yaşandı ve günün en hızlısı “Talex” aracı ile Loucas Christoforou oldu. İkinci Deniz Denner-Ömer Topçu olurken üçüncü ise Methoidis-Grygoris Arygorou ikilisi oldular.

Şampiyon Melekler Ralli Kupası’na da puan veren 2. Tırmanma Yarış’ından S2 Klasmanın da günün en hızlısı Doğa Koyuncu – Şenay Karafelikli, ikinci Halil Mulla-Mehmet Çağla ve Üçüncü ise Sadık Bilgimer – Ümit Koçak oldular.

E4 Kategorisinde ise ilk kez yarışarak katılan Bektaş Talay birinci , Onur Gani – Ümit Say ikinci ve Ahmet Öksüzoğluları-Hüseyin Güne üçüncü oldular.

E3 Kategorisinde Kemal Topçuoğlu birinci, Behiç Topcu – Ahmet Demiray ikinci ve Hasan Karlıtaş – Vedat Coşar üçüncü olarak günü tamamladılar.

E1 Kategorisinde Loucas Christoforou birinci olurken ikinci ise Loucas’ın babası Andreas Christoforou oldu.

E2 Kategorisinde Deniz Denner – Ömer Topçu birinci, Methoidis – Grygoris Arygorou ikilisi ikinci ve Salih Çelikkaya – İbrahim Çelikkaya üçüncü oldular.

Gençler kategorisinde ise günü birincileri Özgür Çetin – Ertuğ Araz olurken ikinci Orhan Keleş oldu. Kadınlarda ise Pilot Birincisi Huri Bağrıaçık Co Pilotlarda ise birinci Şenay Karafelikli, ikinci Hande Küfi ve üçüncü ise Derin Serhat oldular.

Yarışın kahramanı özel ödülü için ise Emre Erosal – Emre Türkelman ekibi seçildi.

Dereceye girenlere ödülleri Kurum Yetkilileri Tarafından Alevkayası Piknik alanında teslim edilmesi ile organizasyon son buldu.

DERECELER ise Şöyle:

SIRA NO KAPI NO PİLOT CO-PİLOT ARAÇ BEST TIME DERECE FARKI SINIF

1 12 Loucas Christoforou Talex 02:12,382 +00:00,000 E1

2 3 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo 02:17,119 +00:04,737 E2

3 1 Methoidis Arygorou Grygoris Arygorou Mitsubishi Lancer Evo III 02:17,384 +00:05,002 E2

4 4 Salih Çelikkaya İbrahim Çelikkaya Subaru Impreza 02:18,955 +00:06,573 E2

5 5 Kemal Topçuoğlu Honda Civic 02:22,729 +00:10,347 E3

6 2 Doğa Koyuncu Şenay Karafelikli Mitsubishi Lancer Evo VI 02:23,226 +00:10,844 S2

7 7 Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX 02:25,014 +00:12,632 S2

8 16 Andreas Christofou Crosskart 02:25,705 +00:13,323 E1

9 21 Bektaş Talay Mazda RX-7 02:28,298 +00:15,916 E4

10 9 Sadık Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo IV 02:29,589 +00:17,207 S2

11 14 Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 02:29,953 +00:17,571 S2

12 17 Emre Erosal Emre Türkelman Ford Fiesta MKII 02:30,788 +00:18,406 E2

13 8 Onur Gani Ümit Say Nisan Silvia 02:32,694 +00:20,312 E4

14 11 Ahmet Öksüzoğluları Hüseyin Güne Nissan Silvia 02:34,056 +00:21,674 E4

15 10 Ahmet Bağrıaçık Hakan Bağrıaçık Nissan Skyline 02:34,957 +00:22,575 E4

16 6 Behiç Topçu Ahmet Demiray Honda CRX 02:35,551 +00:23,169 E3

17 22 Özgür Çetin Muhammed Esentaş Nissan Silvia 02:36,945 +00:24,563 E4

18 15 Hasan Karlıtaş Vedat Coşar Honda Civic 02:40,504 +00:28,122 E3

19 20 Orhan Keleş Ertuğ Araz Nissan Silvia 02:41,303 +00:28,921 E4

20 18 İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo IX 02:43,273 +00:30,891 S2

21 19 Can Yılmaz Nissan Silvia 02:47,058 +00:34,676 E4

22 23 Huri Bağrıaçık Derin Serhat Nissan Silvia 03:05,560 +00:53,178 E4