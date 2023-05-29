Alevkayası'na en hızlı Loucas tırmandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Alevkayası’na en hızlı Loucas tırmandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Alevkayası'na en hızlı Loucas tırmandı

2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı geçen gün Karaağaç-Alevkayası yolunda hazırlanan özel etapta gerçekleştirildi. Saat 10.00 da start alan yarış 13.00 da ödül töreni ile son buldu. Uzun zaman sonra yenilenen Alevkayası yolunda yapılan yarışta 22 ekip yarışırken izleyenlerin ilgisi oldukça fazlaydı.

 


Avenue Dereboyu, Eurol,Near East Bank, Limon,Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts katkıları ile gerçekleşen 2. Tırmanma Yarışında oldukça çekişme yaşandı ve günün en hızlısı “Talex” aracı ile Loucas Christoforou oldu. İkinci Deniz Denner-Ömer Topçu olurken üçüncü ise Methoidis-Grygoris Arygorou ikilisi oldular.

 

Şampiyon Melekler Ralli Kupası’na da puan veren 2. Tırmanma Yarış’ından S2 Klasmanın da günün en hızlısı Doğa Koyuncu – Şenay Karafelikli, ikinci Halil Mulla-Mehmet Çağla ve Üçüncü ise Sadık Bilgimer – Ümit Koçak oldular.

 

E4 Kategorisinde ise ilk kez yarışarak katılan Bektaş Talay birinci , Onur Gani – Ümit Say ikinci ve Ahmet Öksüzoğluları-Hüseyin Güne üçüncü oldular.

 

E3 Kategorisinde Kemal Topçuoğlu birinci, Behiç Topcu – Ahmet Demiray ikinci ve Hasan Karlıtaş – Vedat Coşar üçüncü olarak günü tamamladılar.

 

E1 Kategorisinde Loucas Christoforou birinci olurken ikinci ise Loucas’ın babası Andreas Christoforou oldu.

 

E2 Kategorisinde Deniz Denner – Ömer Topçu birinci, Methoidis  – Grygoris Arygorou ikilisi ikinci ve Salih Çelikkaya – İbrahim Çelikkaya üçüncü oldular.

 

Gençler kategorisinde ise günü birincileri Özgür Çetin – Ertuğ Araz olurken ikinci Orhan Keleş oldu. Kadınlarda ise Pilot Birincisi Huri Bağrıaçık Co Pilotlarda ise birinci Şenay Karafelikli, ikinci Hande Küfi ve üçüncü ise Derin Serhat oldular.

 

Yarışın kahramanı özel ödülü için ise Emre Erosal – Emre Türkelman ekibi seçildi.

 

Dereceye girenlere ödülleri Kurum Yetkilileri Tarafından Alevkayası Piknik alanında teslim edilmesi ile organizasyon son buldu.

 

DERECELER ise Şöyle:

SIRA NO               KAPI NO               PİLOT     CO-PİLOT             ARAÇ     BEST TIME           DERECE FARKI     SINIF

1             12           Loucas Christoforou                       Talex      02:12,382            +00:00,000          E1

2             3             Deniz Denner     Ömer Topçu        Mitsubishi Lancer Evo     02:17,119               +00:04,737          E2

3             1             Methoidis Arygorou         Grygoris Arygorou            Mitsubishi Lancer Evo III               02:17,384            +00:05,002          E2

4             4             Salih Çelikkaya   İbrahim Çelikkaya             Subaru Impreza 02:18,955               +00:06,573          E2

5             5             Kemal Topçuoğlu                             Honda Civic        02:22,729            +00:10,347               E3

6             2             Doğa Koyuncu    Şenay Karafelikli               Mitsubishi Lancer Evo VI               02:23,226            +00:10,844          S2

7             7             Halil Mulla           Mehmet Çağla   Mitsubishi Lancer Evo IX 02:25,014               +00:12,632          S2

8             16           Andreas Christofou                        Crosskart             02:25,705            +00:13,323               E1

9             21           Bektaş Talay                      Mazda RX-7        02:28,298            +00:15,916          E4

10           9             Sadık Bilgimer                  Mitsubishi Lancer Evo IV               02:29,589               +00:17,207          S2

11           14           Selen Bilgimer    Ali Burhan Sevil  Mitsubishi Lancer Evo VI               02:29,953               +00:17,571          S2

12           17           Emre Erosal        Emre Türkelman               Ford Fiesta MKII 02:30,788               +00:18,406          E2

13           8             Onur Gani           Ümit Say              Nisan Silvia         02:32,694            +00:20,312               E4

14           11           Ahmet Öksüzoğluları        Hüseyin Güne     Nissan Silvia        02:34,056               +00:21,674          E4

15           10           Ahmet Bağrıaçık               Hakan Bağrıaçık Nissan Skyline    02:34,957               +00:22,575          E4

16           6             Behiç Topçu        Ahmet Demiray  Honda CRX          02:35,551            +00:23,169               E3

17           22           Özgür Çetin         Muhammed Esentaş       Nissan Silvia        02:36,945               +00:24,563          E4

18           15           Hasan Karlıtaş    Vedat Coşar        Honda Civic        02:40,504            +00:28,122               E3

19           20           Orhan Keleş        Ertuğ Araz           Nissan Silvia        02:41,303            +00:28,921               E4

20           18           İbrahim Yolcu Argün        Hande Küfi          Mitsubishi Lancer Evo IX 02:43,273               +00:30,891          S2

21           19           Can Yılmaz                         Nissan Silvia        02:47,058            +00:34,676          E4

22           23           Huri Bağrıaçık     Derin Serhat       Nissan Silvia        03:05,560            +00:53,178               E4

 

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Tags:2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası
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