Sucuoğlu’ndan mutasyonlu virüs uyarısı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, KKTC’de olduğu tespit edilen İngiltere’den dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış varyantını ile ilgili uyarıda bulunarak “Önümüzdeki haftalarda Ülke olarak Bu virüsle topyekûn savaşa hazır olmalıyız.” dedi.



Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Değerli Dostlar, Mutasyonlu Covid- 19 Ülkemizde tesbit edildi.

V1 – İngiltere kaynaklı ( Bizde tesbit edilen) 70 ülkede tesbit edildi. Bulaşıcılık hızı yüzde 40-70 daha yüksek.

60 yaş üstü yüzde 30-40 daha öldürücü.

Aşılara karşı dirençli hale gelebileceği endişesi var.

V2- Güney Afrika kaynaklı ( Türkiye’de üç kişide görüldü) 31 ülkede tesbit edildi. Hastalığın şiddetli çok yüksek. Bağışıklık açısından büyük sıkıntı yaratabilir. Araştırmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Bu bilgiler doğrultusunda çok dikkatli olmalıyız. Kurallara harfiyen uymalıyız.

Sağlık alt yapımızı ve sağlık personel sayımızı hızla artırmalıyız. Sağlık paydaşlarımızın tümünü hareketlendirmeliyiz. Önümüzdeki haftalarda Ülke olarak Bu virüsle topyekün savaşa hazır olmalıyız.”