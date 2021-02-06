Atilla Defteralı’dan çocuklar için 15 tablet

Kıbrıs Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran merhum Mustafa Defteralı’nın oğlu Beden Eğitimi Öğretmeni Atilla Defteralı’dan büyük fedakarlık.

Atleks Sanverler Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmenliği görevini yapan Atilla Defteralı, yardıma muhtaç çocuklara eğitimde kullanmaları için 15 tablet hediye edeceğini duyurdu.

Bu güzel haberi Defteralı’nın zümre arkadaşı Cem Dağdelen sosyal medya hesabından açıkladı.

Dağdelen’in açıklaması şöyle:

”Güzel insandan öğrencilerine 15 tablet

Tarihin en kötü dönemden geçtiğimiz açık. Zor günler ve zor zamanlar insanlığın en büyük sınavıdır. Böyle günlerde baş tacı yaptıklarımızın makyajının gerçek olup olmadığı meydana çıkar. Zoru kolaya çevirmek, bugünleri daha az hasarla atlatmak ancak yükü paylaşmakla olur.

Sahip olduğumuz maddi yada manevi birikimleri doğru ve ihtiyaçlı olanlarla paylaşmak Yaşar Kemal’ın dediği gibi “Güzel insanlar”ın özelliğidir. O güzel insanlardan kalan Atilla hocamız Defteralı, okulumuzun ihtiyaçlı öğrencilerine destek olmak için 15 adet tablet bağışında bulundu. Online eğitimden anlamam ama eğitimci olarak bu çorbada benim de tuzum olsun diyerek gönlünden verdi. Onun deyimiyle gece bıyıkları gülerek uyudu. Aslında her zaman maaşından bazı derneklere, ihtiyaçlı olanlara destek verir. Gönlünden ne koparsa paylaşır.”