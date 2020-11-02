Sucuoğlu: Kabine kafamda hazır

Başbakan olması halinde kabine oluşturulması sorasında da kendisine yapılacak yönlendirmelere itibar etmeyeceğini söyleyen Faiz Sucuoğlu, kafasına kabineyi oluşturduğunu belirtti.

Hasan Taçoy’un seçimi ilk turdan bitirebileceği yönündeki algı ve parti onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun Taçoy lehine çalıştığı şeklindeki iddialar konusunda Sucuoğlu; parti büyüklerine ve ileri gelenlerine saygısının sonsuz olduğunu ancak müdahaleye asla izin vermeyeceğini söyledi.

Gezici Araştırma şirketinin kurultay anketinin %30’luk hata yaptığını ve algı yaratma amacı taşıdığını söyleyen Sucuoğlu, bu tarz şirketlerin ülkemizdeki faaliyetleri konusunda, başbakan olması durumunda düzenleme yapacaklarını söyledi.

UBP Kurultayının ilk turundan 1. Olarak çıkan ve yarışı 2. Olarak bitiren Hasan Taçoy’a 600’ün üzerinde oy farkı atan UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu Bugüne Dair Programında soruları yanıtladı.

Hükümet kurma çalışmalarına, HP ile başlayacağını ve CTP ile devam edeceğini belirten Sucuoğlu, kurultay ilk tur sonucuna ilişkin olarak her iki partiden de son derece sıcak kutlama mesajları aldığını; kendisinin bu göreve seçilmesinin de hükümet kurulması konusunda olumlu olacağına inandığını aktardı.

Türkiye ile ilişkiler konusunda nasıl bir yol izleyeceği sorusu üzerine Faiz Sucuoğlu, onlar ister biz yaparız gibi bir durum olamayacak. Biz hazırlıklı, projeler üreten, aktif olacağız. Biz böyle olursak zaten ilişkiler de buna uygun bir seyir izler dedi.

Taçoy’un kararını bekliyorum

Taçoy’un 2. Tur konusundaki kararını beklediğini söyleyen Sucuoğlu, kurultayda yarışan diğer 3 adayla, kendisi 2. Tura kalırsa birlikte yol alacakları kararını kurultaydan önce verdiklerini ve Nazım Çavuşoğlu, Ünal Üstel ile Dursun Oğuz’un kendisine destek vereceğini kurultay sonrası da teyit ettiklerini söyledi.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la dün kahve içtiklerini, kendisinin de hükümetin hemen kurulması görüşünde olduğunu söyledi. Başbakan olması halinde, Sağlık, ekonomi ve turizm konularında ivedilikle adım atılacağını da söyleyen Sucuoğlu, turizm temsilcileri ile görüşmelere başladıklarını ve özellikle soğuk ülkelerden kışın gelebilecek turistler için çalışma başlattıklarını da açıkladı.