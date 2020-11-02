65’inci saatte 3 yaşındaki Elif enkazdan sağ kurtarıldı

Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 65’inci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ kurtarıldı.

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büykülüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dördüncü günde zamana karşı büyük bir yarış var.

Depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 65’inci saatte yeni bir mucize yaşandı.

Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar apartmanının enkazından 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı çıkarıldı.

İlk müdahalesi UMKE ekiplerince yapılan Elif bebek, alkışlar eşliğinde ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Allah’ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı’ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık.” ifadelerini kullandı.

Minik Elif enkaz altından sağ kurtarılan 106’ncı kişi oldu.

Elif’in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem de enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ailenin diğer çocukları 7 yaşındaki Umut’un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Gece saatlerinde de sevindirici bir haber geldi. 14 yaşındaki İdil Şirin enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, depremde yıkılan Emrah Apartmanı enkazının altında kalan İdil Şirin ile temas kurdu.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi. Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İdil çıktı” ifadesine yer verdi. Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmıştı.