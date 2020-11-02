Mağusa’da sopalı saldırı ile ilgili 5 kişi tutuklandı

Gazimağusa’daki Cafe Pascucci’de dün yaşanan sopalı saldırı olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı. “Kanunsuz topluluk” ve “darp” suçlarını işledikleri iddiasıyla tutuklanan , İ. Ö. (E-33), E.Ö.(E-31), Ö.Ö.(E-27), İ.B.(E-20) ve Ş.B.(E-25) mahkemeye çıkartılacak.

Gazimağusa’da, İ.Ö. (E-33), E.Ö.(E-31), Ö.Ö.(E-27), İ.B.(E-20) ve Ş.B.(E-25), ortak bir amaç için bir araya gelip ellerinde kanunsuz olarak bulundurdukları tahta sopalarla Cafe Pascucci isimli iş yerine girerek halkın huzur ve sükûnunu bozmak suretiyle, orada müşteri olarak bulunan Ahmet Bayır’ın vücudunun muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak ayakları ve ellerindeki sopalarla adı edilene vurup ciddi şekilde darp ettiler. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.