Tanya Kilitkayalı MasterChef’e veda etti

MasterChef Türkiye’de son 12 içerisinde yer alan Kıbrıslı Türk Tanya Kilitkayalı dün akşamki eleme yarışında kaybetti

Son iki yarışma sonrası ‘Kırımızı Takım’dan Kaptan Tanya Kilitkayalı, Serhat, Furkan ve Barbaros eleme potasına giden isimler olmuştu.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Tanya, çocukluğundan beri annesiyle beraber KKTC’nin Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.

MasterChef Tanya yarışmanın ilk kaptanlık oyununu kazanarak yarışmacı arkadaşlarına fark atmıştı.