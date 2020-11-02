Bengihan: Bu ortamda zam yapılması insafsızlıktır

KTAMS Başkanı Güven Bengihan pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşandığı ortamda tüp gaza zam yapılmasını eleştirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan açıklamasında “Halkın temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığı, üstelik havaların soğumaya başladığı ve ısınmak için de tüp gaz ihtiyacının artacağı bu dönemde tüp gaza yüzde otuzun üzerinde zam yapılması insafsızlıktır.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok işyerinin kapanması ile binlerce çalışan işini kaybetmiş, bunun yanında Türk Lirasının son bir yıl içerisinde büyük oranda değer kaybetmesi ile çalışanlar, dar ve sabit gelirlilerin alım gücü erimiştir.

Halkın temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığı, üstelik havaların soğumaya başladığı ve ısınmak için de tüp gaz ihtiyacının artacağı bu dönemde tüp gaza yüzde otuzun üzerinde zam yapılması insafsızlıktır.

Hükümet boşluğunu fırsat bilerek tüp gaz fiyatlarına astronomik oranda zam yapan kurumlar adeta ateşe benzin dökerek zaten sosyal patlama notkasına gelen halkın tahammül sınırlarını zorlamaktadırlar.

Hem Covid 19 Pandemisi hem de TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ile büyük bir ekonomik krizin yaşandığı bir süreçte Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın görevinden ayrılırken Başbakanlık için vekalet vermemesi büyük bir sorumsuzluk örneğidir.

Başta ekonomi olmak üzere toplumun sorunlarına çözüm üretecek bir hükümetin acilen kurulması için Mecliste temsil edilen tüm siyasi partileri göreve çağırıyoruz.

Güven Bengihan