Sucuoğlu: Bu kriz döneminde hala siyaset yapılıyor

Sucuoğlu: Medya ve Casino çalışanları için 4 müsteşar karar üretecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Havadis Web TV’de yayımlanan Kovid-19 Özel Yayını’nda, hükümetin ve bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi, eleştirileri yorumladı.

Sucuoğlu, “Hükümet işsizlik ödeneği vermemek için 30 Nisan’a kadar işten durdurulmaları durdurdu” eleştirilerine “Bu kriz döneminde hala siyaset yapılıyor” diye yanıt verdi.

“Gülüp geçiyoruz”

Bakan Sucuoğlu, hükümetin ve bakanlığın çalışmalarının bazı kimseler tarafından siyaset malzemesi yapıldığını belirterek, kendilerinin buna sadece gülüp geçtiklerini kaydetti.

Sucuoğlu, “Nisan sonuna kadar işten durdurmak durduruldu. Bu kararı alırken asgari ücret, işsizlik ödeneği düşünülmedi. Çünkü eğer işveren bir işçisini durduruyorsa, neden durdurulduğu, şikayetçi olanın kim olduğu ve kıdem tazminatının ödenip ödenmediğine ilişkin detayların müfettişler tarafından araştırılması gerekir. ‘Ben durdurdum hadi git işsizlik parası al’ böyle bir şey yoktur. Bunun araştırması uzundur. Müfettişlerimiz de Kovid-19 salgınından dolayı idari izin ile dairelerinde çalışmıyorlar. Dolayısıyla bunu ortaya atan akıllı arkadaşlarımız belikli bunları düşünmedi. ‘Güzel bir konu ortaya çıktı, bunu nasıl engelleyebilirim’ siyasetini güdüyor. Bu kriz döneminde bazı arkadaşlar hala daha siyaset yapıyor. Buna gülüp geçmek gerek ve biz de öyle yapıyoruz” diye konuştu.

“Nisan sonunda yeniden değerlendirilecek”

Bakan Sucuoğlu, Nisan sonunda bu konuda yeniden bir değerlendirme yapılacağınıda belirterek “ “Bu değerlendirme virüsün salgını ile paralel gidecek olan bir olaydır. O sebeple bu düzenleme aylık olarak yapılan değerlendirme neticesinde yeniden ele alınacak. Belki her şey biter ve çarklar içten yavaş yavaş dönmeye başlar. Ama gördüğüm kadarıyla kolay bir süreç olmayacak” dedi.

“Bu dönemde işi bırakmak isteyenin aklına şaşarım”

Bakan Sucuoğlu, kişinin kendi rızası ile işten durmak istemesi halinde müracaatının işleme konulup konulmayacağına yönelik soruya ise “Kendisi işten ayrılmak istediyse işlem yapabilecek ama bu kişinin şahsen bize müracaat etmesi lazım. Bu kişi işten kendi durduğu zaman benim bildiğim kadarı ile işsizlik ödeneği noktasında herhangi bir kapsama alınamaz. Zaten bu dönemde bir başka iş bulmadıysa mevcut işinden duranın aklına da şaşarım” yanıtını verdi.

Medya ve casino çalışanları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, medya mensupları ve casino çalışanlarının bu kapsama alınıp alınmayacağına ilişkin açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu konudaki görevi Bakanlar Kurulu kararı ile Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Başbakanlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 4 müsteşarına verdik. Nitekim Cuma günü medyayı temsil eden iki arkadaşımız gidip müsteşarlarımızla konuştu. Bu konuda bir çalışma olacak ama dediğim gibi bu konu 4 bakanlığın 4 müsteşarının yetkisine verilmiştir. Onların tabi değerlendirmeleriyle kapalı sektörlerin hangileri olduğu belirlenecek çalışan ve maaşını alan sektörlerin yanı sıra ekstra 1500 TL değil de çalışmayanlara verilecek olan bir katkıdır bu. Bunun ayrımını birlikte değerlendirecek ve karar verecekler.”

“İhtiyat sandığındaki para maaş olarak kullandırılacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı’nda yeni bir düzenleme daha yapılmasının planlandığını ve bu yöndeki çalışmaların önümüzdeki haftaya kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bakan Sucuoğlu şöyle dedi: “Şu anda çalışması büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta bitecek olan, bir de kişilerin ihtiyat sandığı yatırımları var, bu yatırımlarından da belli bir miktar kendilerine katkı olarak aylık olarak verilecektir. Dolayısıyla ikisini topladığınız zaman zaten her halükarda kişinin cebine girecek olan aylık katkı miktarı 1000-2000 TL arası bir şey düşünülüyor. Yani her halükarda 2500-3000 TL arasında bir durum olacak. Kısacası İhtiyat sandığında yapılacak düzenleme ile parası olanlara aylık maaş desteği olacak. Kişilere İhtiyat Sandığı’nda biriken parasını aylık maaş olarak kullanabilmesi hakkı tanınacak. Eğer içerde parası varsa önceden avans alanlar da bu kapsama alınacak.”