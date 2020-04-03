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Karpaz’da sokağa çıkma yasağı 7 gün daha uzatıldı

3 Nisan 2020
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Başbakanlık Basın Bürosu yaptığı açıklamada Karpaz’da 27 Martta yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağının bugün itibariyle 7 gün daha uzadığını duyurdu. İşte yapılan açıklama;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 27.3.2020 tarih ve 51 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi’nin süresi dolduğundan Emirnamede öngörülen istisnai durumlara bağlı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen köylerde başlayan genel virüs tarama çalışmasının daha etkili şekilde yapılmasının devamının sağlanması amacıyla 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle Saat:14:00’den itibaren 7 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan eder.

1-Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy

 

2-Bu sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.”



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