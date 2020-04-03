Dr. Gürkut: Bilimsel verilere göre, karantina süreci 14 günden 21 güne çıktı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Dünya Sağlık Örgütü’nün, hastalığı asemptomatik geçiren insan oranının arttığına ve böyle vakalara rastladığına dair veriler ortaya koyduğunu belirtti.

Dr. Gürkut, yurt dışından gelen ve belirlenen otel ve yurtlarda, 14 günlük karantinaya alınan kişilerin durumu değerlendirdi:

“Hafif ya da semptomsuz kişilerin bulaşıcılığı ortalama 2 hafta. O zaman bu kişileri 3 hafta kimseye temas ettirmezsek, bulaştırıcılıkları geçmiş olur” diyen Dr. Gürkut, bu bilimsel veriler ışığında, her ülkenin kendi imkânları gereği, farklı uygulamalar yapabileceğini söyledi.

“İki seçenek de uygulanabilir”

Dr.Gürkut, “KKTC Sağlık Bakanlığı, buradan hareketle, 14 günlük karantina süreci bitenlere test yapıyor. Şüpheli olanlar, kesin tanı için PCR testine tabi tutuyor. Ama negatif çıkanların da, evlerinde 7 gün daha izole olmaları istiyor” dedi.

Dr. Gürkut, otel ya da yurtlarda kalanlar için uygulanan, 14 günlük karantina sürecinin, 21 güne çıkarılmasının da, evde 7 günlük ek izolasyonunun da birer seçenek olabileceğini kaydetti.