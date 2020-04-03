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Ölüm orucundaki Grup yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti

3 Nisan 2020
Helin Bölek
Helin Bölek

Grup Yorum üyesi Helin Bölek ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybetti.

Bölek’in ölümünü Grup Yorum Twitter hesabından, “288 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’i şehit verdik… Herkesi direniş evine şehidimizi sahiplenmeye çağırıyoruz” sözleriyle duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, hak savunucuları Helin Bölek ve ölüm orucundaki diğer Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in durumunu hakkında İçişleri Bakanlığı’yla görüşmüşlerdi. Hak savucunuları görüşmeye ilişkin, “Açlık grevinde bulunanların açlık grevlerini bırakmaları halinde taleplerinin değerlendirileceği ifade edildi” demişlerdi.



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