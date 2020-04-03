Hindistan’da yeni doğan ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi

India Times’da yer alan habere göre, bir kız ve bir erkek olan ikizlere içinde doğdukları dönemi hatırlatacak bire isim verildi. Bebeklerin isimleri Corona ve Covid oldu.

Doğumdan sonra hastane personelinin bebeklere Corona ve Covid diye seslendiğini duyan ebeveynler, aldıkları kararda bunun da etkili olduğunu anlattı.