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Hindistan’da yeni doğan ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi

3 Nisan 2020
ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi

Dünya yeni tip Koronavirüs salgınının etkisindeyken Hindistan’ın Raipur kentinde dünyaya gelen ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi.

Ebeveynler çocukların içinde doğduğu pandemi dönemini hatırlamak istediklerini söyledi.

Dünya yeni tip Koronavirüs salgınının etkisindeyken Hindistan’ın Raipur kentinde dünyaya gelen ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi.

India Times’da yer alan habere göre, bir kız ve bir erkek olan ikizlere içinde doğdukları dönemi hatırlatacak bire isim verildi. Bebeklerin isimleri Corona ve Covid oldu.

Doğumdan sonra hastane personelinin bebeklere Corona ve Covid diye seslendiğini duyan ebeveynler, aldıkları kararda bunun da etkili olduğunu anlattı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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