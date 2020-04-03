Şeffaf maskeler Mağusa Hastanesi’ne teslim edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bünyesinde tasarlanan 205 adet şeffaf yüz maskesi Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne teslim edildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği talebi ile, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bünyesinde tasarlanarak, Sanat Çanta sponsorluğunda üretilen 205 adet şeffaf yüz maskesi yerine ulaştırılarak kullanıma başlandı.

Artan ihtiyaç nedeni ile DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Er Reklam işbirliği ile tekrar üretilme başlanan yüz maskeleri, ergonomic yapıya sahip, dezenfekte edilmiş olarak, kilitli şeffaf poşetlerde sağlık personelimize teslim edilmek üzere hazırlanmakya başlandı. Hazırlanacak olan yaklaşık 900 adet yüz maskesinin sponsorluğunu Kıbrıs Türk sanayi Odası, üretim ve teslimini de Er Reklam üstlendi.

Bu güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Rasime Uyguroğlu’nun paylaşımı şöyle:

Şeffaf Yüz Maskesi İhtiyacı

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği talebi ile, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bünyesinde tasarlanarak, Sanat Çanta sponsorluğunda üretilen 205 adet şeffaf yüz maskesi yerine ulaştırılarak kullanıma başlanmıştı.

Artan ihtiyaç nedeni ile DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Er Reklam işbirliği ile tekrar üretilme başlanan yüz maskeleri, ergonomic yapıya sahip, dezenfekte edilmiş olarak, kilitli şeffaf poşetlerde sağlık personelimize teslim edilmek üzere hazırlanmaktadır.

Hazırlanacak olan yaklaşık 900 adet yüz maskesinin sponsorluğunu Kıbrıs Türk sanayi Odası, üretim ve teslimini de Er Reklam üstlenmiştir.