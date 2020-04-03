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Sanayi Odası, Koruyucu Giysi ve Maske Üretimi İçin Çalışmaya Başladı

3 Nisan 2020
sanayi odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO); gıda, temizlik ve hijyen üretiminin ülkede devam ettiğini, maske ve koruyucu giysi üretimi için çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada; gıda, temizlik ve hijyen ürünleri üreten sektörlerin faaliyette olduğu; koruyucu giysi, ve maske gibi ürünlerin ülkede üretimi konusunda kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, oda binasının kapalı olduğu, ancak üye hizmetlerinin evden verildiği de kaydedildi.

Birlik ve dayanışma çağrısında bulunulan açıklamada, sürecin; üretimin önemini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.



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