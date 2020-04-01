İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Dostlar Grubu’ndan önemli mesaj var!

İstanbul’da yaşayan ” Kıbrıslı Dostlar Grubu” Covid-19 ile mücadelede “Yüz Siperi’nin” sağlık çalışanları, polis, belediye çalışanları gibi kamu hizmeti veren kişiler için çok önemli ve büyük eksikliği olduğunu o yüzden “Yüz Siperi” yapılması için 3D baskı yapan birkaç firmaya ihtiyaç olduğunu duyurdu.
Kıbrıslı Dostlar Grubu duyurusunda,
“Bizler Türkiye’de yaşamını sürdüren ve çoğunluğu İstanbul’da yaşayan Kıbrıslılarız. Türkiye’de yaşasak da her zaman aklımız ve kalbimiz Kıbrısımızla.
Burada Kıbrıslı Dostlar (KD) adı altında bir dayanışma grubumuz var. KD olarak Covid-19 ile mücadelede “Yüz Siperi’nin” sağlık çalışanları, polis, belediye çalışanları gibi kamu hizmeti veren gardaşlarımız için çok önemli ve büyük eksikliği olduğunu gördük.
Türkiye’de “3 Boyutlu Destek” insiyatifinden ilham alarak. Onlarla ve Kıbrıs’daki dostlarımızla görüştük. Benzer bir projeyi hayata geçirmek için karar aldık.
HEDEF 5000 Yüz Siperi!
Kıbrıs’da 3D baskı yapan birkaç firma, Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile iletişim halindeyiz. Ancak Adada 3D printer kapasite ve baskı hızı sorunu var ve sizin de bildiğiniz gibi bu pandemide zamanla yarışıyoruz. Bu yüzden bireysel, özel sektör veya kurum olarak herkesin desteğine ihtiyacımız var. Ne kadar çok 3D baskı cihazı çalışırsa o kadar hızlı ve çok Yüz Siperi üretebiliriz. Adada hammadde sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Biz bu projeye katılanlara hammadde (filament-PLA) desteği sağlayacağız. Üretim yapılacak modeli belirledik (video’daki model) 3D üretim için modelleme dosyasını, filament-PLA’yı, öndeki şeffaf bariyeri ve lastiği biz size sağlayacağız. Destek olmak isteyen arkadaşlar ekli linkteki formu (https://docs.google.com/forms/d/1JRYeugePWYMaladsZK2MkuwctCR0_WyjpGVUDoQ4SCE/viewform?edit_requested=true) doldurup bizimle iletişim kursun lütfen.” dedi.