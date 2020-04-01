İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Dostlar Grubu’ndan önemli mesaj var!

“Bizler Türkiye’de yaşamını sürdüren ve çoğunluğu İstanbul’da yaşayan Kıbrıslılarız. Türkiye’de yaşasak da her zaman aklımız ve kalbimiz Kıbrısımızla.

Burada Kıbrıslı Dostlar (KD) adı altında bir dayanışma grubumuz var. KD olarak Covid-19 ile mücadelede “Yüz Siperi’nin” sağlık çalışanları, polis, belediye çalışanları gibi kamu hizmeti veren gardaşlarımız için çok önemli ve büyük eksikliği olduğunu gördük.

Türkiye’de “3 Boyutlu Destek” insiyatifinden ilham alarak. Onlarla ve Kıbrıs’daki dostlarımızla görüştük. Benzer bir projeyi hayata geçirmek için karar aldık.