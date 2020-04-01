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Sterlin yükseliyor

2 Nisan 2020
döviz

 

İstanbul serbest piyasada dolar 6,5840 liradan, avro 7,2580 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,5820 liradan alınan dolar, 6,5840 liradan satılıyor. 7,2560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,2580 lira olarak belirlendi. Şu sıralarda Dolar 6,7078 liradan Euro 7,3693 ve Sterlin de 8,3303 liradan satılıyor.

AlışSatışDeğişimGüncelleme
USD – Amerikan Doları6,70536,7078
%0,08
00:07
EUR – Euro7,36337,3693
%0,15
00:07
GBP – İngiliz Sterlini8,31808,3303
%0,41
00:07
CHF – İsviçre Frangı6,94256,9496
%0,07
00:06
CAD – Kanada Doları4,72264,7267
%0,03
00:05


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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