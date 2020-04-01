Sterlin yükseliyor

İstanbul serbest piyasada dolar 6,5840 liradan, avro 7,2580 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,5820 liradan alınan dolar, 6,5840 liradan satılıyor. 7,2560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,2580 lira olarak belirlendi. Şu sıralarda Dolar 6,7078 liradan Euro 7,3693 ve Sterlin de 8,3303 liradan satılıyor.