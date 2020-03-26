KıbrısManşet

Suça karışmadan bizi gönderin

26 Mart 2020

Hükümetin dün açıkladığı Ekonomik Tedbirler paketinin ardından ülkemizde yaşayan binlerce 3. dünya ülkesi vatandaşı isyan etti:
“Benim gibi 3. ülke vatandaşları sokaklara atılmadan, suça karışmadan, Kıbrıs halkının gözünde bizi düşürmeden, gönderin.”
Paylaşımlar şöyle:
Sn. Ersin Tatar!
Madem 3. ülke vatandaşlarının haklarını hiçe saydınız, madem bizi yok saydınız uçuşlar ayarlayın da herkes memleketine dönsün. Parasını biz veririz, bedava değil. Siz sadece organizasyonu yapın yeter. Yatırılan sigortalarımız ve ödediğimiz vergilere de çöktünüz. Benim gibi 3. ülke vatandaşları sokaklara atılmadan, suça karışmadan, Kıbrıs halkının gözünde bizi düşürmeden, gönderin.

Ali Başman: Uygulamak mümkün değil

Devletimiz açıkladığı Ekonomik Paketi esefle dinledim, sonra kaçırdığım birşey mi var diye de birkaç kez okudum. Bir ekonomik pakette Devletin hiç mi direkt katkısı olmaz, yazıklar olsun. Kamu çalışanından yapılan kesintiyle finansman sağlayarak Özel sektör çalışanına katkı yapıyor, kamu çalışanının günahı ne?, tüm vergileri birkaç ay öteliyor, sanki birkaç ay sonra birşey değişecekmiş gibi.. Kiraları öteliyor ve ne acıdır ki mal sahiplerinden yıl sonuna kadar 10 ay süreyle stopaj almayalım bundan yaratılacak finansmanla da kiracılar en azından 1 ay kira ödemesin bu sıkıntılı dönemde bile diyemiyor. Bu paket halkımızı rahatlatmaya, ekonomimize destek olmaya yönelik değil, Devleti rahatlatmaya yönelik açıklandı sanki, Devlet hiçbirşeyden mi feragat etmez, anlaşılır gibi değil. Güya Elektrik’te %15 indirim yapılacak, e zaten petrol fiyatlarındaki düşüş mazot fiyatına yansıtılsa indirim daha yüksek oranda olması lazım. Bu paketle alım gücü daha da düşer, piyasa ciddi şekilde daralır, kepenk indiren işyeri de çok olur işsiz kalan da.. Bir de yabancı çalışanlar sanki insan değil, sanki onların vergileri ödenmiyormuş gibi, yapılacak katkıların dışında tutuluyorlar, Allah aşkına bu nasıl bir düşünce yapısı. Bu paketi kabullenebilmek mümkün değil..




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