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Harmancı: Hakkımızı söke söke alacağız

26 Mart 2020

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dün akşam açıklanan ekonomik önlem paketi çerçevesinde belediyelerden de yapılacak olan yüzde 25 kesinti hakkında Lefkoşa Türk Belediyesi Ağır Araçlar Birimi önünde konuşma yaptı.

Sendikamız (BES) ve çalışma arkadaşlarımızla beraberiz, “Bu çalışmalar durmayacak ama hakkımızı da söke söke alacağız” sözleriyle şu videoyu paylaştı:

Sendikamız ve çalışma arkadaşlarımızla beraberiz, “Bu çalışmalar durmayacak ama hakkımızı da söke söke alacağız”

Mehmet Harmancı paylaştı: 25 Mart 2020 Çarşamba




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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