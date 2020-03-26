Harmancı: Hakkımızı söke söke alacağız

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dün akşam açıklanan ekonomik önlem paketi çerçevesinde belediyelerden de yapılacak olan yüzde 25 kesinti hakkında Lefkoşa Türk Belediyesi Ağır Araçlar Birimi önünde konuşma yaptı.

Sendikamız (BES) ve çalışma arkadaşlarımızla beraberiz, “Bu çalışmalar durmayacak ama hakkımızı da söke söke alacağız” sözleriyle şu videoyu paylaştı: