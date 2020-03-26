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İşte sokağa çıkmak için izin alınacak WhatsApp mesaj hatları

26 Mart 2020

Polis Basın Subaylığı
sokağa çıkmak amacıyla Polisten alınacak izinler için Whats App mesaj hatlarıni açıkladı.

İşte sokağa çıkmak amacıyla Polisten alınacak izinler için Whats App mesaj hatları :

0548 811 0155
0548 811 0156
0548 811 0157
0548 811 0158

Bakanlar Kurulu tarafından, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmesinin ardından, sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan kişilere, polis merkezleri ve karakollarına müracaat ederek mazeretleri geçerli ve elzem olanlara polis tarafından kısıtlı izin verilmektedir.

Polis merkezlerindeki virüsün yayılma risklerini azaltmak, yığılmaları önlemek ve teması azaltmak maksadıyla bugünden itibaren söz konusu izin başvuruları Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Whats App mesaj hatları üzerinden de alınacaktır.

Whats App mesaj hatları üzerinden izin almak için başvurmak isteyenler; söz konusu hatlarından birisine kimlik kartı/pasaportunun görüntüsü ile mazeretini iletmek koşuluyla başvuruda bulunabileceklerdir.

Whats App mesaj hatlarından izin başvuruları hafta içi 06:00-18:00 saatleri arasında,

Cumartesi günleri ise 07:00-13:00 saatleri arasında kabul edilecektir.

Whats App mesaj hatları üzerinden izin başvurusunda bulunan kişilere yazılı bir belge verilemeyecek olup, geçerli izin verilip verilmediği hususunda aynı hatlar üzerinden müracaatçıya dönüş yapılacaktır.

Bunların dışında da arzu edenlerin şahsen polis merkezlerine /karakollarına müracaat ederek de izin başvurusunda bulunulabilecektir.




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