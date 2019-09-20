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Suç ortakları cezaevinde

20 Eylül 2019

Doğanköy’de evinde çok sayıda silah, canlı mermi, uyuşturucu ve metal dedektörü bulunan polis memuru Ziya Düşünmez’e tabanca ithal ettikleri gerekçesi ile tutuklanan Cüneyt Sığırcı ile Sercan Büyüközer aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Evrim KAMALI

Doğanköy’de evinde, uyuşturucu, silah, mermi, eski eser ve define aramakta kullanılan aletler ile uyuşturucu bulunan polis memuru Ziya Düşünmez’in suç ortakları Cüneyt Sığırcı ve Sercan Büyüközer dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis, zanlıların 20 Haziran tarihinde tutuklanan polis memuru Ziya Düşünmez’in suç ortakları olduğunu ve yaklaşık üç aydır arandıklarını söyledi. Polis, zanlı Cüneyt Sığırcı’nın, Düşünmez için yurt dışından tabanca ve canlı mermi ithal ettiğini söyledi.

 

“Cep telefonunda bağlantıları tespit edildi”

Zanlı Cüneyt Sığırcı ve Sercan Büyüközerin 8 Eylül’de Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandıklarını kaydeden polis, soruşturma kapsamında zanlı Düşünmez’in cep telefonunda zanlılarla bağlantısı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

 

Cezaevine gönderildiler

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak toplamda haklarında 8 gün tutukluluk emri alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ve her ikisinin de ülkede turist statüsünde bulunduklarını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme her iki zanlının 1 ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

 

 

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