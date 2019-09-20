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ABD’de elektronik sigara sekiz can aldı

ABD'de elektronik sigara nedeniyle sekiz kişi yaşamını kaybetti

20 Eylül 2019
Elektronik Sigara zararları

ABD’nin Missouri eyaletinde 40’lı yaşlarında bir erkek, doktorlarının elektronik sigara kullanmaya bağlı olduğunu açıkladığı bir akciğer hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Bu, ABD’deki sağlık birimleri yetkilileri tarafından elektronik sigaradan kaynaklı olduğu açıklanan 8. ölüm.

24 Ağustos’ta Illinois eyaletinde bir kişinin solunum hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesi sonrasında, salgın hastalıklar kurumundan Doktor Jennifer Layden, “Hasta elektronik sigaranın içimi sonrası tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle tedavi altına alınmıştı” demişti.

Bu hastanın ölümü, elektronik sigaradan olduğu açıklanan ilk ölümdü.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, elektronik sigara kullanımına bağlanan gizemli bir akciğer hastalığını inceleme altına almıştı.

Federal bir sağlık kurumu olan CDC’den yetkililer, 22 eyalette olası 200 vakanın bulunduğunu açıkladı.

CDC yetkilileri, vakaların çoğunun, esrardaki etken THC maddesini sıvı olarak elektronik sigarada içtiklerini de duyurdu.

Ardından Oregon eyaletinde de bir kişinin yasal olarak esrar satılan bir dükkanda elektronik sigara denedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

THC içeren elektronik sigaranın kartuşlarının, yasal esrar dükkanlarının yanı sıra kara borsada da satıldığı belirtiliyor.

Elektronik sigaranın zararları…

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