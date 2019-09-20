İlaçlar güneşte PİŞİP soğukta DONUYOR

KKTC’ye getirilen tıbbi malzeme ve ilaçların sevkiyat koşullarının sağlığı tehdit ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, aralarında aşıların da bulunduğu bazı ilaç ve tıbbi malzemeler günlerce TIRlarda bekliyor: Güneşte pişip soğukta donuyor

“İLAÇLAR 60 DERECEDE”: KKTC’ye sevkiyatı yapılan ilaçlar ve tıbbi malzemelerin, yük bölümündeki sıcaklık seviyesinin 60 dereceye vardığı TIR’lar ile getirildiği öne sürüldü. Sevkiyatı günler süren bu ilaçlar arasında iddiaya göre soğuk zincir halkasına dahil yüzlerce aşı da var

“KONTROLSÜZ GİRİŞ”: İddiaya göre, olumsuz koşullarda sevkiyatı sağlanan tıbbi malzemeler ve ilaçlar, İlaç ve Eczacılık Bölümü personelinin gümrük kontrolüne uğramadan fatura üzerinde yapılan işlemlerle piyasaya giriş yapıyor. Lefkoşa sanayi bölgesindeki kargo ambarında ise ilaçların uygunluğunu teftiş etmekle görevli personel bulunmuyor

“İNSAN DAYANMIYOR”: İlaç ve tıbbi malzeme sevkiyatını yapan TIR’larının yük bölümündeki aşırı sıcak hava gümrükteki işçilere de zor anlar yaşatıyor. İddiaya göre, bu TIR’ların yük bölümlerindeki kavurucu sıcaklığa dayanamayan işçiler, TIR’a girebilmek için uzunca bir süre konteynırı havalandırıyor, sıcaklığın dinmesini bekliyor

PERSONEL İSYANDA: Gümrük Dairesi’nde bazı çalışanlar ilaç sevkiyatındaki olumsuz koşulların ortadan kaldırılması konusunda yetkilileri göreve davet etti. Havadis’e konuşan bir personel ise ‘İnsan sağlığı her şeyin önünde tutulmalıdır. Defalarca uyardık, dikkate alınmadık. Yeter artık, memleket sadece politikaya dayanıyor” diye isyan etti

HAVADİS ÖZEL

Sağlık sektöründe sular durulmuyor. İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin ecza deposunda bulunan tarihi geçmiş 90 kamyon ilacın imha edilmesinin üzerinden çok geçmeden, sektör bir skandalla daha çalkalanıyor.

Havadis’e ulaşan kaynaklar, ülkeye gelen ilaçların, Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Bölümü personelinin gümrük kontrolüne uğramadan fatura üzerindeki işlemler sonrasında, hangi şartlarda sevk edildiğine de bakılmaksızın piyasaya sürülmek üzere kabul edildiğini öne sürdü.

Ülkeye gelen tıbbi malzemelerin duraklarından biri olan Lefkoşa Sanayi bölgesindeki kargo ambarında, Sağlık Bakanlığı’ndan tek bir personelin dahi ilaçların uygunluğunu teftiş etmek için bulunmadığı iddia edildi.

En korkunç iddia ise KKTC’ye sevkiyatı yapılan ilaçlar ve tıbbi malzemeler, yük bölümündeki sıcaklık seviyesinin 60 dereceye vardığı TIR’lar ile getiriliyor. Sevkiyatı günler süren bu ilaçlar arasında iddiaya göre soğuk zincir halkasına dahil yüzlerce aşı da bulunuyor.

İşçiler sıcaklığa dayanamıyor

Soğutma sistemleri olmayan TIR’ların yük bölümlerindeki sıcaklığa dayanamayan işçilerin, ilaçları taşımak için TIR’ların içerisine girmeden önce uzun süre sıcaklığın dinmesini beklemek zorunda kaldığı öne sürüldü.

Çocuk felci aşılarına dikkat

Soğuk zincir halkasına dahil olan aşıların, üretim aşamasından başlayarak sevkiyat ve depolama dahil olmak üzere tüketim aşamasına kadarki tüm süreçlerde düşük sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekirken, bu kategoride yer alan çocuk felci aşılarının da yüksek sıcaklıkta sevkiyatı sağlanarak ülkeye kabul edildiği öne sürüldü.

Gümrük personeli uyarıyor

Gümrük Dairesi’nde çalışan bazı görevliler, kötü koşullarda sevkiyatı yapılan bu ilaçların sağlığı tehdit ettiğini kaydederek yetkililerin bu konuda bir an önce önlem almasını istedi.

Konuyla ilgili uyarıların dikkate alınmadığını öne süren bir gümrük personeli, ‘Bu, hepimizi ilgilendiren bir konu. Memleket sadece politikaya dayanıyor, politikanın dışında yapılması gereken çok şey var’ diyerek yetkililerin duyarsızlığına tepki gösterdi.

Gökyiğit: Soğuk zincire tabi ilaçlar uçakla ithal ediliyor

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, iddiaları yanıtladı.

Gökyiğit, “Ülkemize ithal edilen tüm ilaçlar için, öncesinde İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden ön izin alınması gerekmektedir. İthal edilecek ilaçlar listesinde soğuk zincire tabi ilaç varsa ön izin üzerinde mutlaka belirtilir ve ilaçların uçak ile ithal şartı getirtilir. İlaçların uçak harici gelmesi durumunda, soğuk zincir ilacı olması halinde ise mutlaka özel buzluklu araç olması (frigorifik) şartı aranır” dedi.

Bu tür sevkiyatlarda da soğuk zincirin bozulup bozulmadığını kontrol eden veri kaydedicilerin bulunduğunu kaydeden Gökyiğit, “soğuk zincir ilaçları ithal edildiği zaman, bu veri kaydediciler, gümrük memurları tarafından açılıp, açılma saatleri de imzalanmak kaydıyla, veriler kontrol edilmektedir. Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ön izinde “soğuk zincir ilacıdır” yazılmasına rağmen, sevkiyat kriterlere uymuyorsa, gümrük memurları tarafından gümrükleme işlemi yapılmamaktadır” diye konuştu.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, “Bakanlığımızın ithal ettiği, hastanelerimizde kullanılan aşılar ise, TC Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilmekte olup, sevkiyatlar uçak ile ve soğuk zincir şeklinde ithal edilmektedir” dedi.