ASELSAN, KKTC’ye 2020 yılı içerisinde “Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma” sistemi çerçevesinde 342 adet sabit ve 94 adet hareketli kamera, 235 adet Plaka Tanıma Sistemi, 22 adet Lazer PTZ kamera kuracak… Her yerde ASELSAN gözü olacak

ASELSAN’ın Türkiye’de görev yapan “Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma” sistemleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her köşesini gözetleyecek.

Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı doğrultusunda terörle mücadele, asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde “Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma” sistemlerinin kurulumları gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 44 bin kamera ve 9 bin plaka tanıma sistemi Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Anlaşma 2017’de imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 26 Eylül 2017’de imzalanan protokol kapsamında, KKTC makamlarınca ihtiyaç bildirilen noktalar için güvenlik sistemleri ve plaka tanıma sistemleri tedarik edilmesi talebinde bulunuldu.

Her yer kamera olacak

Bu doğrultuda ASELSAN ile ek sözleşme imzalandı. Yapılan ek sözleşme ile 2020 yılı içerisinde 342 adet sabit ve 94 adet hareketli kamera, 235 adet Plaka Tanıma Sistemi, 22 adet Lazer PTZ kamera tedarik edilerek Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

Türkiye’de başarıyla görev yapan “Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma” sistemleri, böylece KKTC’nin güvenliğine de katkıda bulunacak.