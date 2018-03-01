Suat GünseL en zengin 12. Türk işadamı

Forbes tarafından en zengin 100 Türk iş adamı listesi açıklandı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık kişisel serveti ile Forbes’in “En Zengin 100 Türk” listesinde birinci olurken 4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak ikinci oldu. 2,9 milyar dolarlık serveti ile Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ise üçüncü oldu. İşte Türkiye’nin en zengin 100 Türk iş adamı listesi.

Forbes tarafından Türkiye’nin en zengin 100 Türk iş adamı listesi açıklandı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık kişisel serveti ile Forbes’in “En Zengin 100 Türk” listesinde birinci oldu.

Forbes Türkiye, bu yıl 13’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. Forbes 100’ün toplam serveti, geçen yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi.

Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık kişisel serveti ile “En Zengin 100 Türk” listesinde zirveye oturdu. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak 4 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci olurken, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 2,9 milyar dolarlık serveti ile üçüncü oldu.

Forbes sıralamasına göre, listede Özyeğin’in ardından 2,8 milyar dolarla biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, 2,7 milyar dolarla LC Waikiki Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Küçük, 2,6 milyar dolarla Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, 2,5 milyar dolarla Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve 2,5 milyar dolarla ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara geldi.

– Listede 40 dolar milyarderi var

FORBES Türkiye’den yapılan açıklamaya göre derginin bu yıl 13’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 40 dolar milyarderi bulunuyor. Dolar milyarderleri arasına geçen yıla göre 9 kişi eklenirken, milyarderlerin toplam serveti ise 72,4 milyar dolara yükseldi.

Bu yıl 21 kadının yer aldığı listede, geçen yıl beş olan kadın milyarder sayısı ise altıya yükseldi. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 17,6 olarak kaydedildi.

Forbes 100’de servetinin tamamını yurt dışındaki girişimlerinden elde eden milyarderlerin hem sayıları hem de servet rakamları arttı. ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya’nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi.

ABD’de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1,5’er milyar dolarlık servetle (toplam 3 milyar dolar) ilk kez listenin milyarderler ligine yükselmiş oldular.

Listenin yeni milyarderlerinden Polimeks İnşaat’ın kurucusu Erol Tabanca ve Tosyalı Holding’in patronları Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler ise bu yıl kazandıkları “milyarder” unvanını daha çok yurt dışındaki işlerine ve yatırımlara borçlu isimlerden.

“En Zengin 100 Türk” listesinde “dolar milyarderi” olarak yer alan 40 isim ve 2018 servetleri şöyle;

2018 Sırası İSİM Şirket 2018 Serveti (milyon dolar)

1 Murat Ülker Yıldız Holding 4.800

2 Erman Ilıcak Rönesans Holding 4.000

3 Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 2.900

4 Osman Kibar Samumed 2.800

5 Mustafa Küçük LC Waikiki 2.700

6 Semahat Arsel Koç Holding 2.600

7 Rahmi Koç Koç Holding 2.500

7 Şarık Tara Enka İnşaat 2.500

9 Ferit Şahenk Doğuş Holding 2.400

10 Filiz Şahenk Doğuş Holding 2.300

11 Suna Kıraç Koç Holding 2.200

12 Suat Günsel Yakın Doğu Üniversitesi 1.900

13 Hamdi Ulukaya Chobani 1.800

14 Mehmet Nazif Günal MNG Holding 1.700

14 Nihat Özdemir Limak Holding 1.700

14 Sezai Bacaksız Limak Holding 1.700

14 Şefik Yılmaz Dizdar LC Waikiki 1.700

18 Ahmet Çalık Çalık Holding 1.600

18 Melih Abdulhayoğlu Comodo Group 1.600

18 Turgay Ciner Park Holding 1.600

21 Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.500

21 Eren Özmen Sierra Nevada Corporation 1.500

21 Faruk Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 1.500

21 Fatih Özmen Sierra Nevada Corporation 1.500

25 Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Holding 1.400

25 Fuat Tosyalı Tosyalı Holding 1.400

25 Mehmet Hattat Hattat Holding 1.400

28 Ayhan Tosyalı Tosyalı Holding 1.300

28 Deniz Şahenk Doğuş Holding 1.300

28 Erol Tabanca Polimeks Holding 1.300

28 Fatih Tosyalı Tosyalı Holding 1.300

32 Mustafa Latif Topbaş BİM 1.200

32 Sinan Tara Enka İnşaat 1.200

34 Ali Ağaoğlu Ağaoğlu İnşaat 1.100

34 Fatma Tuba Yazıcı Diler Holding 1.100

34 Hamdi Akın Akfen Holding 1.100

34 Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Sağlık Grubu 1.100

34 Mehmet Rüştü Başaran Habaş 1.100

34 Murat Vargı MV Holding 1.100

40 Olgun Zorlu Zorlu Holding 1.000