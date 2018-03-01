Yeniboğaziçi’nde yangın

Yeniboğaziçi’nde Halil Güneyyeli’nin evinin avlusundaki garajda çıkan yangında, aralarında motosikletin de bulunduğu bazı eşyalar tamamen yandı.
Garaj içerisinde monteli elektrik trafosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Diğer polisiye olaylar
HIRSIZLIK
Öte yandan Gemikonağı’nda, 25 Ocak’ta ikametgahında arkadaşının unuttuğu bankamatik kartıyla arkadaşının izni olmadan 340 TL para çektiği gerekçesiyle M.T (E-21) tutuklandı.
İSKELE’DE DENETİM VE TRAFİK KONTROLÜ
İskele Polis Müdürlüğü tarafından sorumluluk sahası içerisinde, dün bet ofisi ve kumarhaneler denetlendi. Denetlemelerde olumsuzluk tespit edilmedi.
Trafikte kontrol edilen 381 araçtan 20 araç sürücüsü trafik suçundan rapor edildi.
GAZİMAĞUSA
Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisindeki denetimlerde ise, 3 kumarhane kontrol edildi. Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 27 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Trafikte ise kontrol edilen 920 sürücüden 303’ü hakkında trafik suçundan ileri işleme gidildi.