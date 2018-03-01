KTSÇHB: ”Sayın Başbakan ilk çomağı sağlıktaki statükoya sokmalıdır”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başbakan Tufan Erhürman’ın bir açıklamasına atıfta bulunarak, Başbakan’ın ilk çomağı “sağlıktaki statükoya sokması” gerektiğini ifade etti.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak sağlıktaki statükoya karşı yürüttükleri mücadelede her seferinde siyasilerin karşı dirençleriyle karşılaştıklarını belirterek, “Sizler, bugün Meclis alt komitesinde görüşülecek yasa değişikliği ile ilgili olarak sağlıktaki statükonun çarkına çomak mı sokacaksınız yoksa takiyye mi yapmaktasınız?” ifadelerini kullandı

Gardiyanoğlu, KTSÇHB tarafından Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşınan, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğü ile ilgili kararın yarın okunacağına dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

“Kamu hekimlerinin ikinci iş yapmaları ile ilgili yasaların uygulanması ile ilgili olarak birliğimizin sekiz yıldır yürüttüğü ve her defasında da kazandığı hukuk mücadelelerine, bir başka deyişle, birliğimizin sağlıkta kökleşmiş statüko çarkına soktuğu onca çomağa rağmen, ne acı bir tablodur ki, bugün yine, kamu hekimlerinin ikinci iş yapmaları durumunda verilmesi gereken disiplin cezalarının hafifletilmesi (Altı kez gayri yasal mekanlarda hasta baktıklarının tespit edilmesi durumunda kamudan uzaklaştırılacaklardır) ile ilgili olan ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e gönderilen yasa, Meclis alt komitesinde görüşülecektir. Zamanlama ise yine manidardır”.