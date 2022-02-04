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Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 1 haftada 7 kilo zayıflatan su diyeti

4 Şubat 2022
su diyeti





Son dönemin popüler diyeti olan su diyeti gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor. Peki su diyeti nedir, nasıl yapılır? İşte su diyeti ile ilgili merak edilenler…



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4 Şubat 2022


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