Son derece nadir görülen kuş türünün yavrusu dünyaya geldi

Birleşik Krallık’ta (BK) bir hayvanat bahçesinde son derece nadir görülen bir kuş türünün yavrusu dünyaya geldi.

Söz konusu haber vahşi doğada nüfusu 50’nin altına düştüğü tahmin edilen bir papağan türü için “umut ışığı” olarak görüldü.

Devon’daki Paignton Hayvanat Bahçesi perşembe günü yavru bir Mitchell lorisinin yumurtadan çıktığını duyurdu.

Hayvanat bahçesi kuş yavrusunun Hediyeleşme Günü’nde (Boxing Day, Noel Günü’nden sonra kutlanan bir bayram -çn.) alanda bulunduğunu ve bakıcıların o günden beri yavrunun gelişimini takip ettiğini açıkladı.

Hayvanat bahçesi bu papağanların, baktığı en nadir türlerden biri olduğunu belirtti.

Bu hayvanlar Endonezya’da bir ada olan ve türün geri kalan tek üyelerinin yaşadığı düşünülen Lomok’a özgüdür.

Dünyanın dört bir yanındaki hayvanat bahçelerinde 200’den az Mitchell lorisi bulunduğu düşünülüyor.

Paignton Hayvanat Bahçesi yavrunun yumurtadan çıkmasının türün tükenmesini durdurmaya yönelik bir adım olarak yorumluyor.

Hayvanat bahçesi yavrunun “Mitchell lorisi türü için umut ışığı olduğunu” söyledi.

Bu keşiften bir ay önce BK’nin farklı bir yerinde doğal hayatı koruma savunucuları, dünyanın en nadir kuş türlerinden biri olan kırmızı gagalı ağaç tavuğu türünden iki yavrunun yumurtadan çıkmasına başarıyla yardım etmişti.

Chester Hayvanat Bahçesi de soyu tükendiği düşünülen iki salyangoz türünün Atlantik Okyanusu’ndaki uzak bir adada bulunmasının ardından aralıkta bir kurtarma görevi başlatmıştı.

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https://www.independent.co.uk/climate-change/news

Independent Türkçe için çeviren: İrem Oral