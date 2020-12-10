Su altı dünyasında yeni bir tür keşfedilmiş olabilir

Bilim insanları, Meksika’nın batı kıyılarındaki sularda, daha önce bilinmeyen bir gagalı balina türünün keşfedilmiş olunabileceğini açıkladı.

Meksika’nın Batı kıyılarında denize açılan bir grup araştırmacı, yüzeyin altında üç olağan dışı gagalı balina tespit etti.

Balinalar kısa bir süreliğine yüzeye çıktı ve bilim insanları bazı fotoğraflar çekerek hayvanları inceledi.

Deniz memelisi biyoloğu olan Jay Barlow, farklı diş dizilimine sahip balinalarla ilgili “Yeni bir şey gördük, bu alanda beklenmeyen bir şey, ne görsel ne de akustik olarak var olduğu bilinen hiçbir türe uymayan bir şey” dedi.

Su altı kayıtları da balinaların akustik seslerinin benzersiz olduğunu gösteriyordu.

Yunus benzeri burunları ile isimlendirilen gagalı balinalar 5 metre uzunluğa kadar ulaşabiliyor.

Çoğunlukla 3 bin fit derinliklerde yüzüp beslendikleri için bilim insanları tarafından zor gözleniyor.

Ana avcıları olan katil balinalardan kaçma şansları daha yüksek olduğu için hayvanlar bu derinliklerde yaşıyor.

Keşif doğrulanırsa, bilinen gagalı balina türlerinin sayısı 24’e çıkacak.