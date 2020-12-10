Atakan: Hayatım boyunca gerçekleştirdiğim en şerefli görevdi

Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 yıla yaklaşan bakanlık görevinin bugün itibariyle son bulduğunu söyleyerek”bu görev hayatım boyunca gerçekleştirdiğim en şerefli görevdi” dedi. Atakan’ın paylaşımı şöyle;

“Değerli kardeşlerim,

2 Şubat 2018 yılında devraldığım ve 3 yıla yaklaşan bakanlık görevim bugün itibarıyla son buluyor. Sizlere hizmet etmek hayatım boyunca gerçekleştirdiğim en şerefli görevdi ve hayatımın sonuna kadar da öyle kalacak.

Görevde olduğum süre boyunca kimsenin hakkını yememiş olmanın, başka partilidir diye görevden almadığım insanımızla birlikte ülkemiz için çalışmış olmanın, memleketin her kuruşu yatırama dönüşsün, israf edilmesin diye çalışmış olmanın, geçmişin yanlışlarına eyvallah dememiş olmanın gururu ve vicdani huzuruyla, Tolga Atakan olarak devraldığım görevi Tolga Atakan olarak devrediyorum.

Görevde olduğum süre boyunca iyi yönetim ve sosyal adaleti kovaladım, her zaman kamu yararını gözettim. Dijitalleşme adımlarından denetime, üstyapının tamirinden hukuksal engellerin aşılmasına kadar birçok başarıya imza attığımıza inanıyorum.

Değeri milyonlarca TL olan birçok projemiz kaynak yetersizliği başta olmak üzere birden fazla nedenden dolayı yarım kalmış ya da hiç başlayamamıştır. Fakat devlette süreklilik esastır. Umarım memlekete hizmet için yapılan bu yarışta bayrağı devralacak olanlar bunları hayata geçirecek imkana sahip olurlar.

Her türlü zorluk, yokluk hatta ülkemizde ilk defa tecrübe edilen sıkıntılara rağmen özveri ile çalışan Bakanlık personelimize, bu sürede birlikte çalıştığımız meslek gruplarına ve en önemlisi görevde olduğum süre boyunca şahsıma duyduğunuz güven için sizlere teşekkür ederim.

Hoşçakalın.”