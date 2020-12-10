Dolar ve euro yatay seyrediyor

Veriler ve gündem bakımından sakin geçen haftanın ilk bölümünün ardından bugün, piyasalarda oldukça yoğun bir gün yaşanıyor. Yurt içinde açıklanan istihdam verilerinde beklendiği gibi işten çıkarma yasaklarının etkisiyle işsizlik oranları düşüşünü sürdürdü ve yüzde 12,7’ye geriledi. Yurtdışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Avrupa Birliği(AB) Liderler Zirvesi takip edilecek.

Hafta boyu 7,80’in hemen üzerinde dar bir bant aralığında hareket eden dolar/TL, bugün de 7,82-7,83 seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL ise 9,50’nin hemen altında.