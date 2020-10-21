NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Doğu Akdeniz’de durumu endişe ile izliyorum. NATO için gerginliğin düşürülmesi önemli. Türkiye ve Yunanistan arasında NATO altyapısı ile doğrudan hat kuruldu” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, “Türkiye ve Yunanistan değerli NATO müttefikleri. Doğu Akdeniz’de durumu endişe ile izliyorum. NATO için gerginliğin düşürülmesi önemli.

Gerginliğin düşürülmesi için ayrıştırma usulleri mekanizması kurulmasına yardımcı olduk.

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO altyapısı ile doğrudan hat kuruldu

Ayrıştırma usulleri mekanizmalarını güçlendirilmeli, ortaya çıkan kazaların tırmanmasının engellenmesi için çalışacağız.

Ayrıştırma usulleri mekanizmaları Almanya liderliğindeki istikşafi görüşmeleri destekliyor.

Gerginliğin azaltılması ve ayrıştırmaya odaklanmış durumdayız.

NATO ve AB’nin ortak hedefi gerginliğin azaltılmasıdır.

1990’larda Ege ve Doğu Akdeniz’de benzer olaylar yaşanmış NATO mekanizmalarıyla gerginlik azaltılmıştı.

S-400 kararı ulusal bir karardır ancak S-400 NATO’ya uyumlu değil” ifadelerini kullandı.