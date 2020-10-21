KTÖS: Hükümet okullardaki sorunları göz ardı etti

KTÖS Başkanı Şener Elcil, hükümetin seçim nedeniyle okullardaki sorunları görmezden geldiğini açıkladı.

KTÖS Başkanı Şener Elcil yaptıı açıklamada, “Hükümet edenler, seçim derdi ile ihtiyaç olmayan yerlere istihdamlar yaparken, sayıca az okullara yasalara aykırı bir şekilde çifte çifte okul sekreteri görevlendirirken, okulların öğretmensiz bırakılması insafsızlık ve partizanlığın dik alasıdır.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Covid-19 salgın felaketini bazı çevrelere menfaat sağlama uğruna iyi yönetemeyen UBP-HP Hükümeti okulların açılmasından sonra ortaya çıkan sorunları da seçimler nedeni ile göz ardı etmiştir.

Sendikalarımızın yoğun çabası ile sağlık ve güvenlik önlemleri alınan okullarda başlayan eğitim faaliyetleri okulların kalabalık oluşu ve ders yüklerinin artması nedeni ile acil önlem alınmasını gerektirmektedir. Özellikle Girne merkez, Karaoğlanoğlu, Alsancak, Çatalköy, Dikmen, Gönyeli, bölgelerinde yeni okul binaları inşa edilmesi gereklidir. Üç yıl önce sendikamızın öncülüğünde okul aile birliklerinin desteğinde yapılan eylemde Girne’ye yeni bir okul kazandırılmasına rağmen ihtiyaç devam etmektedir.

Okullarımızın kalabalık oluşu pandemi döneminde sınıfta ders vermenin yanında, hijyen önlemleri ve teneffüs saatlerinde öğrencileri güvende tutma ile ilgili önlemler öğretmenlerimizin iş yükünü attırmıştır. Aşağıda ismi verilen okullarda acil öğretmen ihtiyacı vardır;

1-9 Eylül İlkokulu

2- Şht. Doğan Ahmet İlkokulu

3-Şht. Ertuğrul İlkokulu

4- Dr. Fazıl Küçük İlkokulu

5- Gönyeli İlkokulu

6- Şht. Mehmet Eray İlkokulu

7- Alasya İlkokulu

8- Karakol İlkokulu

9- 23 Nisan İlkokulu

10- Çatalköy İlkokulu

11- Karaoğlanoğlu İlkokulu

12- Özgürlük İlkokulu

13- Güzelyurt Maarif Anaokulu

Hükümet edenler, seçim derdi ile ihtiyaç olmayan yerlere istihdamlar yaparken, sayıca az okullara yasalara aykırı bir şekilde çifte çifte okul sekreteri görevlendirirken, okulların öğretmensiz bırakılması insafsızlık ve partizanlığın dik alasıdır.

Bu çerçevede Eğitim Bakanlığı yetkililerini sorumlu davranmaya davet eder, aksi halde her türlü eylem hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi vurgularız.

Saygılarımızla.

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri