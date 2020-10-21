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Kirli hava her yıl 500 bin bebeği öldürüyor

21 Ekim 2020
kirli hava




Hava kirliliğinin bebek ve çocuk sağlığı üzerine etkilerine dair yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre kirli hava her yıl 500 bin bebeğin ölümüne neden oluyor. Ölümlerin neredeyse yarısı Sahraaltı Afrika’da gerçekleşiyor.







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21 Ekim 2020

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