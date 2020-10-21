SürmanşetTürkiye

Akdeniz’de 4,1 büyüklüğünde deprem

21 Ekim 2020
Akdeniz'de deprem




Akdeniz’de saat 09.48 sıralarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TC Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), TC Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre deprem saat 09.48 sıralarında Akdeniz açıklarında meydana geldi.

4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,83 kilometre olarak açıklandı.

Deprem ile ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.







Etiketler
21 Ekim 2020

Başa dön tuşu