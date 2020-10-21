Akdeniz’de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 09.48 s\u0131ralar\u0131nda 4,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\r\n\r\n\r\n\r\nTC Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD), TC Deprem Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n verilerine g\u00f6re deprem saat 09.48 s\u0131ralar\u0131nda Akdeniz a\u00e7\u0131klar\u0131nda meydana geldi.\r\n\r\n4,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin derinli\u011fi 7,83 kilometre olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nDeprem ile ilgili olumsuz bir durum ya\u015fanmad\u0131.\r\n\r\n\r\n