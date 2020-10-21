Kaçak avlanan balıkçılara yasal işlem

Polis basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

21.10.2020 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Karakum Halk Plajının kıyısından yaklaşık 30 metre deniz içerisinde, O.D.(E-39) ve İ.Ö.(E-31)’nün KKTC Avcılık Federasyonuna kayıtlı ruhsatları olmadığı halde yaklaşık 7 kilogram ağırlığında 9 adet sarpa, 3 adet kefal, 2 adet turna, 1 adet ekşina, 1 adet sorgoz ve 1 adet barbun cinsi balığı zıpkınla kanunsuz olarak avladıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir