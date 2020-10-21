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Kaçak avlanan balıkçılara yasal işlem

21 Ekim 2020
kaçak balık avı




Karakum Halk Plajı kıyısından yaklaşık 30 metre içeride kaçak avlandğı tespit edilen iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu sabaha karşı Karakum Halk Plajı kıyısından yaklaşık 30 metre içeride O.D.(E-39) ve İ.Ö’nün (E-31), KKTC Avcılık Federasyonuna kayıtlı ruhsatları olmadığı halde yaklaşık 7 kilo ağırlığında balığı zıpkınla kanunsuz şekilde avladıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Polis basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
21.10.2020 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Karakum Halk Plajının kıyısından yaklaşık 30 metre deniz içerisinde, O.D.(E-39) ve İ.Ö.(E-31)’nün KKTC Avcılık Federasyonuna kayıtlı ruhsatları olmadığı halde yaklaşık 7 kilogram ağırlığında 9 adet sarpa, 3 adet kefal, 2 adet turna, 1 adet ekşina, 1 adet sorgoz ve 1 adet barbun cinsi balığı zıpkınla kanunsuz olarak avladıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir







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21 Ekim 2020

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