Tüm dünyayı etkisine alan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle, geçtiğimiz Mart ayında dünya genelindeki birçok havayolu seferi durdurulmuştu. Dünyanın en uzun uçuşu da kısıtlamalar kapsamında 23 Mart’ta sonlandırılmıştı. Singapur’dan ABD’nin New York şehrine düzenlenen 18 saatlik uçuş, cesaret eden yolcular için bir dayanıklıklık başarısı olarak görülüyordu.

6 AY SONRA TEKRAR BAŞLIYOR

Bununla birlikte Singapore Airlines, 15 bin kilometrelik uçuşu 9 Kasım’da havacılığın “yeni normalleri”ni uygulayarak başlatacağını duyurdu.

ARTIK DAHA DA UZUN

Bu kapsamda, uçuş New York’taki Newark Liverty Uluslararası Havalimanı yerine, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’da yapılacak. Böylelikle yolculuk yaklaşık 30 kilometre daha uzayacak.

Uçuş, 187 ekonomi koltuklu Airbus A350-900, 24 premium ekonomi ve 42 business class ile haftada üç kez gerçekleştirilecek.

KARGO TAŞIMACILIĞINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Singapore Airlines, yaptığı açıklamada, havalimanı değişiminin, “mevcut çalışma ortamında yolcu ve kargo hizmetlerinin daha iyi gerçekleşmesine ” olanak tanıyacağını duyurdu. Yolcu sayıları düşerken, havayolu, “ilaç, e-ticaret ve teknoloji firmaları” dan gelecek “önemli kargo talebi” bekliyor.

Dünyanın en uzun uçuşu geri döndü: Artık daha da uzun – 6

Diğer taraftan, uçuş için kaç yolcunun rezervasyon yapacağı belirsizliğini koruyor. Daimi ikamet edenler, vize sahipleri veya Singapur hava yolculuğu vizesi almaya hak kazanan ülkelerden (Avustralya, Brunei Darussalam, Yeni Zelanda ve Vietnam) gelenler dışındaki ziyaretçilerin şu anda Singapur’a girmesine izin verilmiyor. Singapurlu bir şirketin sponsorluğunda Çin’in bazı eyaletleri ile Malezya, Japonya ve Kore Cumhuriyeti’ne iş için seyahat edilebiliyor.

YAVAŞ BİR TOPARLANMA YAŞIYOR

Bununla birlikte, Singapur Havayolları, salgın sırasında Changi havaalanından Los Angeles’a aktarmasız uçuşlarına devam etti. Havayolu, ülkedeki diğer noktalara hizmet vermeye karar vermeden önce, Covid-19 salgınının devam eden iyileşme sürecinde ABD’ye olan operasyonlarını gözden geçirmeye ve artan hava yolculuğu talebini değerlendireceğini açıkladı.

Öte yandan, Singapur’dan JFK’ye uçuşlar 18 saat 5 dakika, JFK’dan Singapur’a ise rüzgarın etkisiyle 18 saat 40 dakika sürecek. Uçuş esnasında ise mürettebatın gözlük, eldiven ve maske takması zorunlu tutulacak, yolcuların ise yemek yemedikleri ve içmedikleri zamanlarda maske takmaları gerekecek.