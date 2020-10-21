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Dünyanın en uzun uçuşu geri döndü

21 Ekim 2020
dünyanın en uzun uçuşu




Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle durdurulan “dünyanın en uzun uçuşu”nun seferlerine 9 Kasım’da başlayacağı açıklandı. Singapur Havayolları tarafından Singapur Cumhuriyeti’nden ABD’nin New York kentine düzenlenen 18 saatlik uçuş yeni seferlerinde biraz daha uzun bir yol kat edecek.







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21 Ekim 2020

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