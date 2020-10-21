Orionid meteor yağmuru için geri sayım

Orionid meteorları Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başladı. Orionid meteor yağmuru 21 Ekim’de en yüksek seviyeye ulaşacak ve gökyüzünde görsel bir şölen sunacak.

Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başlayan meteorların gökyüzünde oluşturduğu ve ‘Orionid meteor yağmuru’ olarak da bilinen meteor yağmuru 21-22 Ekim tarihleri arasında net bir şekilde izlenebilecek.

Meteorlar saatte ortalama 240 bin km hızla yol alıyor ve bu hızla hareket eden meteorlar gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar yaratıyor.

Meteor yağmurlarını gözlemek için insan gözü dışında özel bir gözlem aletine ihtiyaç yok.

Ancak hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, meteor yağmurunu izlemek daha kolay olacak.

Uzmanlar bu şölenin en iyi izleneceği saat aralığının ise gece 1 ile 4 arası olacağını belirtiyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.

En son 1986’da selamlaştığımız Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor.

Dünya’dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı oluyor.